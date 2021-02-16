Нью-Дели, , 08:47 — REGNUM Процесс разведения сил между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе на озере Пангонг существенно активизировался. Вероятно, разъединение сил на северном и южном берегах озера с обеих сторон будет завершено в течение недели. Об этом заявил источник в правительстве Индии, сообщает газета The Hindu.

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По данным источников India TV, как ожидается, этот процесс будет завершён в течение ближайших 10−15 дней.

По словам правительственного чиновника, предстоит решить огромную логистическую задачу — перевезти всё оборудование, накопленные запасы, а также демонтировать конструкции, которые были построены в рамках массированного наращивания сил с обеих сторон.

Как только разъединение на озере Пангонг будет завершено, в течение 48 часов состоятся переговоры высших военных командиров двух стран в регионе. Собеседники издания допускают, что они состоятся уже на следующей неделе. Темой обсуждения станет продолжение размежевания сил в других точках.

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Как сообщало ИА REGNUM, ожесточённое противостояние индийских и китайских военных длится уже более девяти месяцев. Обстановка в этом регионе на границе Индии и КНР обострилась после столкновения военнослужащих обеих сторон в мае и июне 2020 года. Нью-Дели и Пекин обвиняют друг друга в приграничных провокациях.

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