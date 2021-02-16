Москва, , 08:22 — REGNUM Российские и американские спецслужбы ведут переговоры о возможном обмене осуждёнными, в числе которых Пол Уилан, отбывающий в РФ наказание за шпионаж. Об этом рассказал российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков, сообщает Reuters.

Жеребенков рассказал, что «общался с силовиками» и узнал от них, что переговоры идут. Вопрос с обменом будет решён, вероятно, в ближайшие два-три месяца. Адвокат добавил, что американская сторона начала инициировать переговоры после вступления в должность нового президента Джо Байдена.

По его словам, в Москве есть разные мнения о том, каких осуждённых в США российских граждан можно обменять на Пола Уилана. В их числе — предприниматель Виктор Бут, получивший 25 лет тюрьмы за незаконные сделки с оружием и за финансирование терроризма, лётчик Константин Ярошенко, приговорённый к 20 годам тюрьмы за попытку транспортировки наркотиков, а также другие люди, «предприниматели и программисты».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Он находится в исправительном учреждении в Мордовии.

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