Оттава, , 07:24 — REGNUM Власти Канады приступают к реализации программы по масштабному выкупу оружия у населения, сообщил 15 февраля телеканал СTV.

Кампания пройдёт в рамках инициативы по ужесточению канадского оружейного закона. Владельцам огнестрельного оружия предложат несколько видов компенсации в обмен на передачу ружей и пистолетов компетентным органам.

О стоимости реализации программы телеканал не сообщил, однако привёл данные по Австралии, где выкуп обошёлся налогоплательщикам в $280 млн.

Напомним, об ужесточении оружейных законов во время избирательной кампании осенью прошлого года заявлял премьер-министр Джастин Трюдо. Дискуссия о праве на оружие в очередной раз возникла в Канаде на фоне стрельбы в провинции Новая Шотландия, где от рук убийцы в апреле 2020 года погибли 22 человека.

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