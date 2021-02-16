Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке «всех усилий», направленных на расследование обстоятельств ракетного обстрела американской базы в Эрбиле (Иракский Курдистан) и привлечение виновных в нападении к ответственности. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В тексте распространённого заявления отмечается, что Блинкен связался с главой правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани, которому обещал «поддержку всех усилий по расследованию и привлечению к ответственности виновных».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке в результате ракетного обстрела района аэропорта Эрбиля, где расположена военная база США, один гражданский служащий базы погиб и шестеро (включая одного военнослужащего США) были ранены.

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