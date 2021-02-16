Саратов, , 08:37 — REGNUM В правительстве Саратовской области отправлены в отставку три министра — глава минобразования Ирина Седова, глава минкультуры Татьяна Гаранина и руководитель минтруда и соцподдержки Сергей Наумов. Губернатор Валерий Радаев подтвердил эту информацию. Об этом сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства «Пул №64».

По словам Радаева, кадровые изменения в правительстве области связаны как с личной инициативой, так и с необходимостью решать новые задачи. Бывшие главы ведомств имеют большой опыт и глубокие знания проблем соцблока. Поэтому их работа в сферах, в которых они занимались ранее, будет продолжена. «Сергей Наумов будет отвечать за взаимодействие органов власти с вузами, Татьяна Гаранина планирует возглавить одно из учреждений культуры, Ирина Седова продолжит работу в сфере образования», — отметил губернатор.

Назначение новых министров состоится в ближайшее время, кандидатуры рассматриваются. В региональном правительстве идет планомерное обновление команды, добавил глава Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в начале февраля в правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения. Андрей Архипов был назначен на должность заместителя председателя правительства области — министра промышленности и энергетики. Роман Ковальский — на должность заместителя председателя правительства области — министра сельского хозяйства.

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