Нью-Йорк, США, , 06:28 — REGNUM Спецпредставитель ООН по делам Мьянмы призвала военных страны, захвативших власть, прекратить жесткие разгоны протестных демонстраций, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что представитель организации заявила новым властям Мьянмы, что «право на мирный протест должно полностью соблюдаться, а демонстранты не должны подвергаться репрессиям». Также она предупредила военных о незамедлительном ответе мирового сообщества на нарушения права человека в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Мьянме состоялась очередная протестная акция против военного переворота в стране. Демонстрантов разогнали полицейские. Отмечалось, что при пресечении протестов правоохранительные органы применили резиновые пули против демонстрантов.

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