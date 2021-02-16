Женева, Швейцария, , 06:10 — REGNUM Назначенная на пост главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предостерегла страны от использования «вакцинного национализма», который может замедлить восстановление после пандемии коронавируса. Об этом 15 февраля сообщает агентство Reuters.

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«Вакцинным национализмом» в западной прессе назвали ограничения, которые власти ряда стран ввели для обеспечения вакцинами собственного населения, в частности, ввели запрет на экспорт препаратов в другие страны.

«Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все. Вакцинный национализм просто не окупится, — сказала Оконджо-Ивеала. — Это бессовестно, что люди будут умирать где-то в другом месте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новая глава ВТО вступает в должность 1 марта, а ее полномочия будут продолжаться до 31 августа 2025 года.

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