Канберра, , 06:10 — REGNUM Управление терапевтических товаров Австралии разрешило использовать на территории страны вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 16 февраля заявлении регулятора.

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«Управление терапевтических товаров предоставило предварительное одобрение для применения вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Вакцина предварительно одобрена и включена в Австралийский реестр терапевтических товаров для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной SARS-CoV-2», — сообщается в документе.

Отмечается, что срок действия предварительного одобрения составляет два года, что достаточно для иммунизации всего населения страны. На начальном этапе вакцинация будет проводится препаратом зарубежного производства. В дальнейшем планируется наладить производство вакцины непосредственно в Австралии.

Напомним, что первым одобрение в Австралии получил препарат американской компании Pfizer. Начало массовой вакцинация им запланировано на 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer доставлена в Австралию.

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