Киев, , 05:27 — REGNUM Установить причины гибели троих украинских военнослужащих в Донбассе и разобраться с минными заграждениями поручил силовикам президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 16 февраля сообщили в его пресс-службе.

«К концу месяца — проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Определить целесообразность (их установки — ред.). Устаревшие и нецелесообразные мины — снять, указав это в соответствующих документах», — сказал он на совещании с министром обороны Украины Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и другими ответственными лицами.

На установление виновных в происшествии Зеленский отвёл 10 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на линии соприкосновения в Донбассе в результате взрыва погибли трое украинских силовиков, после чего в Горловке был взорван автомобиль с одним из командиров Народной милиции ДНР.

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