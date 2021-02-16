Магадан, Магаданская область, , 05:42 — REGNUM В Магадане с 18 февраля начнёт работу региональный общественный штаб по независимому наблюдению за выборами. Он будет сформирован Общественной палатой Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: Володин: смешанная система выборов в Госдуму показала свою эффективность

В работе штаба будут задействованы члены ОП, руководители и представители общественных организаций, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и активные колымчане.

Основная задача штаба — организация процесса независимого наблюдения на выборах в Госдуму.

«В отличие от прошлых выборов, когда мы создавали рабочую группу, сейчас мы создаём штаб. Почему именно сейчас, ведь до выборов довольно долго ещё? Потому что уже сейчас начнём набирать общественных наблюдателей. И наша задача не только их набрать, но и успеть их обучить различными юридическими и техническими аспектами и информационным, в том числе, методикам распознавания фейков», — рассказал председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.

Как сообщало ИА REGNUM, смешанная система выборов показала свою эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.