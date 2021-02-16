Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Почти две трети жителей США (62%) считают, что в стране нужна третья крупная политическая партия, говорится в результатах опроса, проведённого институтом Gallup. Об этом 15 февраля пишет газета The Hill.

Разделяющие эту идею отмечают, что существующие в США Республиканская и Демократическая партии «плохо работают».

Треть американцев (33%) считают удовлетворительной работу демократов и республиканцев, так как они представляют большинство политических взглядов.

Отмечается также, что показатель одобрения идеи о создании третьей крупной партии в США стал самым высоким с 2003 года.

Опрос Gallup проводился в период с 21 января по 2 февраля. В нём приняли участие 906 респондентов из 50 штатов, погрешность по нему составляет 4%.

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