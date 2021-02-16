Новосибирск, , 05:01 — REGNUM В отношении директора муниципального учреждения Новосибирска «Управление капитального строительства» возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уже установлено, что директор УКСа в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта по строительству детского сада с помощью подконтрольной фирмы организовал подготовку фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на этом объекте на сумму более 5 млн рублей. При этом работы никем не производились, но были оплачены.

Также, в ходе выполнения другого муниципального контракта в 2020 году по строительству здания детского сада-яслей чиновник дал незаконные указания подчинённым принять невыполненные работы, за что получил взятку в виде авиабилетов на сумму свыше 130 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.