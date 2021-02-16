Санто-Доминго, , 05:02 — REGNUM В аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго вечером 15 февраля приземлился самолёт с первой партией вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает газета Hoy.

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По информации издания, препараты, вес которых составляет 110 кг, приехал принимать президент страны Луис Абинадер. По его словам, вакцинация начнётся уже 16 февраля. Точное количество доз вакцины в прибывшей партии не сообщается.

Соглашение о поставке в страну не менее 10 млн доз вакцины от коронавируса власти Доминиканской Республики подписали с компанией AstraZeneca в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Доминиканской Республики рассматривают возможность закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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