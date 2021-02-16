Тверь, , 04:05 — REGNUM В Тверской области молодые лётчики военно-транспортной авиации (СТО) ВКС России в ходе учебно-тренировочных полётов впервые выполнили наиболее сложный элемент лётной подготовки — полёт в боевых порядках с соблюдением установленных интервалов и дистанций. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе выполнения полётных заданий лётный состав отработал взлёт и посадку, полёт по маршруту в боевых порядках, выдерживая строй по линии боевого пути, установленные интервалы и дистанции», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в ходе полётов также была отработана техника пилотирования с открытой рампой и боковой дверью. Молодые пилоты управляли тяжёлыми машинами во время имитации десантирования воздушного десанта и грузов.

В учебных полётах участвовали 10 самолётов Ил-76, было задействовано более 20 единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской, Костромской и Ярославской областях 11 февраля завершились масштабные (с десантированием и боевой стрельбой) командно-штабные учения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

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