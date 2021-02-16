Тегеран, , 10:01 — REGNUM 15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с катарским коллегой, призвав государства региона принять коллективные меры для решения общих проблем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зариф сделал такое заявление на встрече со своим катарским коллегой Шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани в Тегеране. В ходе встречи он выразил готовность Ирана к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Зариф выступил против политики, основанной на принуждении в регионе, отметив, что Иран «играет поучительную роль в восстановлении региональной стабильности».

Ранее шейх Мухаммед Аль-Тани заявил, что Катар готов поддержать политико-дипломатический процесс возвращения Ирана и США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с целью деэскалации напряженности в регионе.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде упомянул об усилиях Катара по возрождению СВПД, отметив, что Иран приветствует такую помощь, при этом Доха является одним из региональных друзей Тегерана. Он также подчеркнул, что обе страны ведут переговоры по различным вопросам.