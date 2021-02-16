Тегеран, , 09:24 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал к усилению мер безопасности на границах в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Рухани сделал это заявление на заседании национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом в Тегеране. «Все пограничные пункты должны соблюдать протоколы безопасности, чтобы не допустить ввоза в страну нового вируса», — подчеркнул президент.

«Каждый, кто въезжает в страну, должен лечиться на основе национального законодательства и ограничений», — сказал он, отметив, что пограничники должны неукоснительно следовать медицинским протоколам.

С момента вспышки в декабре 2019 года во всем мире пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни около 2 400 000 человек. Число смертей, вызванных распространением COVID-19 в Иране, перевалило за 58 000.