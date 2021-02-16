Любляна, , 01:02 — REGNUM Парламент Словении 15 февраля не поддержал вотум недоверия правительству страны, предложенный коалицией оппозиционных партий, обвинивших правительство в неэффективной борьбе со второй волной пандемии коронавируса и чрезмерной поддержке Венгрии и Польши в ущерб отношениям с Брюсселем. Ход заседания и голосования по этому вопросу транслировался в прямом эфире телевидения Словении.

Предложение левоцентристской оппозиционной коалиции по вотуму недоверия правительству Янеза Яншу поддержали только семь народных избранников. 40 депутатов проголосовали против, шесть бюллетеней оказались испорчены, остальные депутаты уклонились от голосования.

Напомним, что лидеры оппозиции обвинили действующее правительство в том, что оно плохо справляется с эпидемией коронавируса, а также наносит ущерб государству, поскольку его внешнеполитические шаги отдаляют Словению от либерально-демократического ядра ЕС, нарушают принципы верховенства права и подрывают деятельность надзорных учреждений. На место премьер-министра Словении оппозиционная коалиция предлагала председателя Демократической партии пенсионеров Карла Эрьявеца.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Словении 15 февраля примет решение по поводу предложения оппозиции проголосовать за объявление вотума недоверия нынешнему правительству Янеза Янши.

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