Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков, произошедших на территории Капитолия 6 января. Об этом говорится в распространённом 15 февраля заявлении Пелоси.

По её словам, процесс и результаты импичмента показали, «что мы должны выяснить правду о произошедшем».

«Для обеспечения безопасности нашим следующим шагом станет создание внешней независимой комиссии на манер комиссии по событиям 11 сентября для расследования и доклада о фактах и причинах внутреннего террористического нападения на комплекс Капитолия 6 января 2021 года», — говорится в тексте заявления спикера.

По мнению Пелоси, для охраны законодателей и здания Конгресса США также необходимо выделить дополнительные средства.

Напомним, что Сенат Конгресса США оправдал 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте. Только 57 сенаторов из 100 поддержали импичмент Трампу при необходимом минимуме в 67 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей американского Конгресса демократ Нэнси Пелоси заявила, что оправдание бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на процессе по его импичменту создаёт для США опасный прецедент, который позволит будущим президентам страны провоцировать беспорядки перед своим уходом.

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