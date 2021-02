Брюссель, , 09:11 — REGNUM Европейская авиационная отрасль запустила план устойчивого развития для достижения углеродной нейтральности в авиационном секторе к 2050 году. Считается, что план приведёт авиацию в соответствие с целями ЕС в области климата, несмотря на то, что в настоящее время отрасльстрадает от огромного спада спроса на свои услуги, вызванного пандемией.

Об этом пишет Шон Гулдинг Кэррол в своей статье «Авиакомпании наметили путь к углеродной нейтральности к 2050 году» для портала EURACTIV 15 февраля 2021 года.

План, обнародованный в четверг, 11 февраля 2021 года, перечисляет мероприятия, направленные на сокращениена 45% к 2030 году выбросов CO 2 для всех рейсов в пределах ЕС и самолетов, вылетающих из Евросоюза. К 2050 году объем CO 2 должен достигнуть нуля. В плане уточняется, что полеты не обязательно будут полностью безуглеродными, скорее, выбросы CO 2 будут удаляться из атмосферы через поглотители углерода, такие как леса, или технологии улавливания и хранения углерода.

Документ, озаглавленный «Пункт назначения 2050 — Путь к нулевому уровню европейской авиации», поддерживается крупными европейскими ассоциациями авиационной отрасли: ACI EUROPE, A4E, ASD Europe, CANSO и ERA.

Таня Гроботек, директор по европейским вопросам в CANSO (Организации гражданской аэронавигации) заявила, что ассоциации авиационного сектора объединились для того, чтобы «предложить решение нашей общей задачи — сокращение выбросов углерода при одновременном обеспечении общей экономической и социальной выгоды», добавив, что план предусматривает возможность оказать «значимое влияние» на достижение целей Европы в области климата.

« Наша отрасль хочет быть частью плана по восстановлению климата, который будет иметь долгосрочное положительное влияние на экономику и в то же время обеспечивать необходимые услуги по авиаперевозке для граждан Европы », — сказала Монтсеррат Баррига, генеральный директор ERA (Ассоциации региональных авиакомпаний).

Обязательства авиационного сектора по отношению к 2050 году подкреплены научным отчетом, написанным Королевским аэрокосмическим центром Нидерландов и научным центром SEO Amsterdam Economics, в котором излагаются четыре шага к декарбонизации сектора: совершенствование технологий самолетов и двигателей, использование экологически безопасного авиационного топлива, реализация определённых экономических мер и улучшение управлениявоздушным движением.

Согласно отчету, внедрение новых чистых технологий (водородных и электрических) может сократить более чем на треть объем выбросов.

Однако, по признанию представителей отрасли, самолеты на водородном топливе вряд ли появятся до 2035 года, в то время как самолеты на электричестве, по прогнозам, будут иметь значительно меньшую пассажировместимость по сравнению с коммерческими авиалайнерами, эксплуатируемыми в настоящее время.

В отрасли заявляют, что для обеспечения ввода в эксплуатацию самолетов с водородным двигателем к 2035 году необходимо наращивать инвестиции в соответствующие инновации.

Представители европейской авиационной отрасли призывают правительства стран, входящих в ЕС, снизить инвестиционные риски для низкоуглеродных авиационных технологий с помощью законодательных инициатив.

« Надежная нормативно-правовая база будет иметь первостепенное значение для достижения не только экологически устойчивого будущего, но и финансово устойчивой и конкурентоспособной европейской авиационной отрасли в целом », — сказал Томас Рейнарт, управляющий директор A4E (Европейской ассоциации авиакомпаний).

Европейская федерация транспорта и окружающей среды, Transport & Environment (T&E), в целом приветствовала этот план, но предупредила, что он слишком сильно полагается на то, что чистые авиационные технологии будут внедрены.

« Это позитивное заявление, но прежде чем правительства подпишут соглашения на разработку водородных самолетов для дальних перевозок, сектору необходимо более четко определить затраты. По-прежнему существует неуверенность в том, когда будет готово водородное топливо для авиадвигателей, поэтому существует риск того, что огромные инвестиции будут потрачены впустую », — сказал Джо Дарденн, авиационный менеджер T&E.

T&E утверждает, что правительства и промышленность должны сосредоточиться на финансировании и использовании е-керосина, который можно смешивать с существующими видами топлива, не требуя изменений в двигателях самолетов.

Е-керосин образуется путем объединения водорода и диоксида углерода — потенциально экологически чистого источника топлива при условии, что водород создается с использованием возобновляемой электроэнергии и углерода, улавливаемого из атмосферы.

Действительно, в отчете «Пункт назначения 2050» указано, что использование экологически безопасного авиационного топлива (включая е-керосин, а также биотопливо) может обеспечить сокращение выбросов на 34%.

Призывы к увеличению использования экологически безопасного авиационного топлива в Европе становятся очень популярными. 8 февраля 2021 года министры восьми европейских стран призвали Европейскую комиссию ввести «мандат на смешивание», требующий от авиакомпаний использования экологичного реактивного топлива. Они утверждают, что это увеличит предложение экологически чистых видов топлива, снизив нынешнюю высокую цену.

T&E также раскритиковала план за то, что он не может решить проблему влияния авиаперелетов на климат, не связанного с выбросами CO 2 . Сюда входят выбросы, которые ученым трудно измерить, например, NOx (оксиды азота NO и NO 2 ).

Движение к экологизации авиации происходит на фоне серьезного спада в отрасли. Продолжающаяся пандемия привела к тому, что количество авиапассажиров достигло самого низкого уровня с 1995 года. В 2020 году перевезено примерно на 1,7 млрд пассажиров меньше, чем в 2019 году.

