Загреб, , 23:50 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 16 февраля заявил, что Россия готова осуществить поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», но хорватское агентство по лекарственным средствам должно одобрить эту прививку согласно законам ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Теперь мы ведём переговоры с хорватским агентством по лекарственным средствам по поводу юридического оформления поставок вакцины в рамках законодательства ЕС. В целях безопасности Европейское агентство по лекарственным средствам должно одобрить российскую вакцину, и только после этого мы сможем применять эту прививку в Хорватии», — отметил Пленкович.

Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с министром здравоохранения и министром иностранных дел Хорватии, чтобы выяснить, может ли небольшая партия вакцины быть доставлена таким образом, но «без угрозы для здоровья граждан».