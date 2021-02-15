Белград, , 23:47 — REGNUM Чтобы понять спор, который в последнее время разгорелся между Болгарией и Северной Македонией из-за прямо противоположных взглядов на македонскую историю и культуру, следует учесть, что в Болгарии существуют две традиции национализма. Об этом ИА REGNUM рассказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Напомним, что отношения между Болгарией и Северной Македонией обострились после того, как в декабре София наложила вето на начало переговоров о вступлении Македонии в Евросоюз. Тогда официальные лица Болгарии сослались на то, что Скопье не решило с Софией спорные вопросы по поводу национальной принадлежности некоторых исторических личностей, важных и для болгарской, и для македонской истории, не признало болгарское происхождение македонского языка и не покончило со своим «югославским прошлым». После того, как премьер Северной Македонии Зоран Заев объявил о том, что в школах страны снова будут преподавать сербский язык в качестве предмета по выбору, а в Скопье откроется сербский культурный центр, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов обвинил Белград в том, что он усиливает свое «токсичное влияние» на Скопье. В начале февраля Каракачанов заявил, что Македония войдет в ЕС или как часть единого болгарского государства, или как «албанская провинция».

«Одна из традиций болгарского национализма — славянофильская. Ее приверженцы исходят из того, что болгары — славяне, для них центральным праздником является День славянской письменности и культуры. Большинство населения Болгарии привержено этой традиции, и оно по сути своей ориентировано пророссийски и даже просербски, так как исходит из предпосылки, что все православные славяне на Балканах — братья», — рассказал Гайич.

Тем не менее, эксперт указал на то, что в Болгарии существует и другая, германофильская традиция национализма.

«Приверженцы этой традиции игнорируют славянские корни болгарской нации и говорят о её протоболгарском и фракийском происхождении. Их национализм направлен против соседних православных народов — сербов, греков, румын», — уточнил сербский политолог.

По его мнению, вторую традицию национализма в Болгарии поддерживают те силы, которым выгодно настроить болгар против своих балканских соседей.

«Мне казалось странным то, что в последние два десятилетия болгарские телеканалы показывают передачи, в которых гости позволяют себе шовинистические заявления в адрес сербов и греков, упоминают итоги Берлинского конгресса… На Западе это не вызывает никаких нареканий. Все это напоминает отношение Запада и Североатлантического альянса к национализму прибалтийских народов, направленному против русских, или, например, к украинскому национализму с его фашистским фундаментом. То, что сейчас происходит в Болгарии, можно сравнивать с этими процессами», — полагает эксперт.

Стеван Гайич напомнил, что последние антисербские и антимакедонские заявления министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова возникли не на пустом месте. Громкий националистический выпад министр допустил в 2017 году на церемонии открытия памятника в Софии, на котором изображена карта «Великой Болгарии», продолжил эксперт.

«Памятник — точная копия монумента, который на этом же месте воздвиг болгарский царь Борис. В эпоху коммунизма там был установлен другой памятник, который со временем пришел в упадок. Действующие болгарские власти решили не реставрировать этот памятник, а вернуть старый, который представляет собой фигуру льва со щитом и картой «Великой Болгарии». На этой карте вся Македония, восточная Сербия, север Греции и вся область Добруджа в Румынии. Греция — единственная балканская страна, которая высказала протест по этому поводу», — рассказал Гайич.

Политолог добавил, что на самой церемонии открытия памятника Каракачанов заявил, что каждый, кто смотрит на эту карту, сразу понимает «ради чего гибли болгарские военные», что легко можно было воспринять как угрозу соседним странам.

«Также надо напомнить, что Каракачанов является лидером партии, которая в начале нулевых годов организовывала в Софии ночные марши с факелами наподобие тех, которые проходили в Киеве. Участники этих мероприятий выкрикивали «Граница с Хорватией! По пять сербов на нож!» И этот человек сегодня — министр обороны в правительстве Бойко Борисова», — сказал Гайич.

По словам эксперта, президент Болгарии Румен Радев принадлежит к традиции славянофильства, и он никогда не допускал националистических заявлений, направленных против сербов. «В Болгарии есть конфликт между пронатовским правительством Бойко Борисова и президентом Радевым, которого поддерживает большинство граждан», — добавил Гайич.

Сербский политолог также напомнил, что о планах разделить территорию Македонии между Албанией и Болгарией еще в 2015 году предупреждал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя протесты в Македонии, направленные против правительства тогдашнего премьер-министра Николы Груевского. Лавров тогда сказал, что «македонские события достаточно грубо управляются извне», и что в них используется албанский фактор. «Сейчас уже пошли разговоры, что Македонию надо федерализовать еще глубже, и даже высказываются мысли, почему бы ее не расчленить: часть отдать Албании, а часть Болгарии», — напомнил Гайич слова Лаврова.

«В 2017 году, когда Албания принимала закон о национальных меньшинствах, Болгария требовала, чтобы Тирана признала существование болгарского национального меньшинства в Албании. Для Болгарии важно, чтобы албанцы всех славян, которые в случае реализации проекта «Великой Албании» будут проживать на территории будущего албанского государства, провозгласили болгарами», — заявил политолог.

По мнению Гайича, на то, что это не только фантазии из области теории заговора, указывают и слова американского аналитика, бывшего главы агентства «Стратфор» Джорджа Фридмана, произнесенные в Белграде, на конференции по поводу столетия начала Первой мировой войны.

«Анализируя будущее развитие ситуации на Балканах, Фридман загадочно сказал — «Для вас вопрос — Болгария». Тогда сербы не поняли этих слов, так как для большинства сербов современная Болгария не является источником каких бы то ни было проблем и конфликтов. Но не исключено, что существуют планы искусственно столкнуть интересы Болгарии и Сербии, как раз через эту националистическую струю, которая отрицает славянскую идентичность болгарского народа», — допустил Стеван Гайич.