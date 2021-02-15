Багдад, , 23:05 — REGNUM Ракетный обстрел района аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане был направлен против военной базы США, сообщает 15 февраля телеканал Alhurra.

По утверждению телеканала, по окрестностям международного аэропорта было выпущено пять ракет, две из которых взорвались в непосредственной близости от американской военной базы.

«Две ракеты, нацеленные на аэропорт Эрбиля, упали возле одной из стен военной базы, на которой располагались силы коалиции», — сообщает телеканал на своей странице в Twitter.

Кроме того, местные СМИ утверждают, что одна из ракет взорвалась в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пострадавших от этого обстрела двух местных жителях.

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