Багдад, 15 февраля 2021, 23:05 — REGNUM Ракетный обстрел района аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане был направлен против военной базы США, сообщает 15 февраля телеканал Alhurra.
По утверждению телеканала, по окрестностям международного аэропорта было выпущено пять ракет, две из которых взорвались в непосредственной близости от американской военной базы.
«Две ракеты, нацеленные на аэропорт Эрбиля, упали возле одной из стен военной базы, на которой располагались силы коалиции», — сообщает телеканал на своей странице в Twitter.
Кроме того, местные СМИ утверждают, что одна из ракет взорвалась в жилом квартале неподалеку от посольства Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пострадавших от этого обстрела двух местных жителях.
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