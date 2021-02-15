Москва, , 22:59 — REGNUM Представители Москвы и Вашингтона в ходе переговоров 15 февраля выразили общий настрой на сотрудничество в продвижении мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

По информации ведомства, спецпредставитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провёл телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Хаи Амром, курирующим соответствующие вопросы в Госдепартаменте.

«В ходе беседы были обсуждены перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона на треке палестино-израильского урегулирования, в том числе в формате ближневосточного «квартета» международных посредников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны приветствовалась готовность США возобновить полноценное участие в работе «квартета», а также прозвучал призыв к активизации двустороннего диалога по проблеме ближневосточного урегулирования.

«В целом, был констатирован обоюдный настрой на конструктивное сотрудничество в целях продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке», — указывается в пресс-релизе.

Напомним, 26 января глава МИД России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию предложил провести весной-летом 2021 года министерскую встречу с участием «квартета» международных посредников (Россия, ЕС, США и ООН), Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ и Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора «арабской мирной инициативы».