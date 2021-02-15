Багдад, 15 февраля 2021, 22:56 — REGNUM В Ираке неизвестные обстреляли ракетами район международного аэропорта Эрбиля, сообщает 15 февраля издание «Рудау».
По утверждению издания, в результате обстрела два человека пострадали. Они госпитализированы.
Кроме аэропорта, от обстрела пострадали кварталы прилегающего к нему жилого района.
По предварительным данным, ракеты были запущены с территории округа Эль-Хамдания близ Мосула.
Официальных подтверждений этой информации пока не было.
Читайте ранее в этом сюжете: В минобороны Турции сообщили о ликвидации трех представителей РПК в Ираке
Читайте развитие сюжета: СМИ: военная база США была целью ракетного обстрела иракского Эрбиля