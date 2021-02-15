Багдад, , 22:56 — REGNUM В Ираке неизвестные обстреляли ракетами район международного аэропорта Эрбиля, сообщает 15 февраля издание «Рудау».

Международный аэропорт Эрбиль Erbilairport.com

По утверждению издания, в результате обстрела два человека пострадали. Они госпитализированы.

Кроме аэропорта, от обстрела пострадали кварталы прилегающего к нему жилого района.

По предварительным данным, ракеты были запущены с территории округа Эль-Хамдания близ Мосула.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

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