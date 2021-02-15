Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 15 февраля поздравил граждан Сербии с днем государственности и одновременно повторил позицию президента США Джозефа Байдена, согласно которой Сербия должна признать независимость Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Блинкен подчеркнул, что «заключение всеобъемлющего соглашения, предполагающего взаимное признание, потребует гибкости и готовности к компромиссу от обеих сторон».

Американский дипломат отметил, что в этом году исполняется 140 лет со дня установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Белградом.

Напомним, возобновление диалога между Сербией и Косово станет возможным после формирования в Косово нового правительства.

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