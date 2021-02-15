Санкт-Петербург, , 21:48 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга по экономике Евгений Елин, который в ближайшее время покинет свой пост, сыграл исключительно важную роль в учёте интересов предпринимательского сообщества в период пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Евгений Елин на встрече в Смольном Gov.spb.ru

Напомним, 15 февраля стало известно, что Евгений Елин написал заявление об отставке. В аппарате чиновника журналистам подтвердили, что он уйдет со своего поста 1 марта 2021 года. В Смольном Елин отвечает, в том числе, за выполнение всех решений правительства Санкт-Петербурга по борьбе с COVID-19 и поддержке городской экономики в период пандемии.

По словам Дмитрия Панова, большинство петербургских предпринимателей едины во мнении, что в период противостояния города и пандемии слаженные действия аппарата правительства Петербурга и Роспотребнадзора позволили избежать тяжелых негативных последствий и сохранить ключевые отрасли предпринимательской деятельности Санкт-Петербурга на должном уровне.

«Однозначно можем сказать, что весомый вклад как раз в эту борьбу за интересы города, и в том числе предпринимателей Санкт-Петербурга, внёс именно Евгений Елин. Безусловно, все предприниматели знают, что именно Евгений Иванович отвечал им в рамках организованных в начале пандемии чатов по различным направлениям предпринимательской деятельности, и всегда доминирующие количество обращений предпринимателей о снижении ограничительных мер направлялось в адрес Евгения Елина в расчёте на то, что именно Евгений Иванович доведёт эту позицию до аппарата губернатора. Уже сейчас правительству Петербурга и предпринимателям нужен четкий совместный план восстановления экономики города от последствий пандемии коронавируса, и мы искренне рассчитываем на то, что новым руководителем блока, регулирующего предпринимательскую активность города, будет не менее чуткий и отзывчивый профессионал», — сказал глава Санкт-Петербургского отделения «Деловой России».

Новое место работы Елина, как и имя его возможного сменщика в Смольном, пока не называются.

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