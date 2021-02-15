Москва, , 21:25 — REGNUM Законопроект о единой системе управления арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Недвижимость в Москве Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Предполагается переход на электронную форму торгов при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства.

Законопроект также предусматривает реализацию имущества на единых электронных площадках, отобранных правительством, где в настоящее время путем проведения электронных аукционов реализуется конфискованное и иное обращенное в собственность государства имущество.