Москва, , 21:08 — REGNUM Законопроект, упрощающий допуск медработников и фармацевтов к профессиональной деятельности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

На приёме у врача Minzdrav.orb.ru

Меняется процедура допуска медицинских и фармацевтических работников к профессиональной деятельности за счет перехода от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации специалиста на бумажном носителе к записи сведений об успешном прохождении аккредитации специалиста в федеральном регистре медицинских работников (ФРМР), единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

При этом законопроектом предлагается оставить возможность выдачи свидетельств об аккредитации специалиста на бумажном носителе в порядке, утверждаемом Минздравом России, в связи с тем, что наличие таких свидетельств может быть необходимо медицинским работникам, выезжающим для осуществления профессиональной деятельности за пределы Российской Федерации.

Одновременно с этим в правительстве отмечают, что внесение сведений о прохождении лицом аккредитации специалиста в ЕГИСЗ обязательно и не зависит от реализации возможности получения свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе. В случае получения лицом свидетельств об аккредитации специалиста на бумажном носителе, указанные сведения также будут внесены в ЕГИСЗ.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить требование о соответствии образовательных программ, осваиваемых лицами, получающими право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

Предлагаемые изменения обусловлены тем, что в настоящее время большая часть специалистов отрасли здравоохранения имеют медицинское и фармацевтическое образование, полученное не в соответствии с ФГОС, поскольку прием на обучение по программам медицинского и фармацевтического образования в соответствии с ФГОС, осуществляется только с 2011 года, объясняют авторы.

Действующая редакция федерального закона накладывает ограничения на осуществление профессиональной деятельности лицам, завершившим обучение по программам медицинского и фармацевтического образования до 2016 года, что в свою очередь может негативно отразиться на кадровом обеспечении отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами, отмечают в правительстве.