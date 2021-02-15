Бишкек, , 20:47 — REGNUM В результате переговоров между правительством Киргизии и властями соседних стран удалось сократить количество спорных пограничных участков более чем в восемь раз. Об этом заявил замдиректора киргизской картографо-геодезической службы Абдуллат Мурзаев на брифинге 15 февраля.

По его словам, 20 лет назад на границе республики насчитывалось 78 неописанных территорий, а сейчас насчитывается лишь 9 таких участков.

Спецпредставитель правительства по приграничным вопросам Назирбек Борубаев отметил, что четыре года назад президенты Киргизии и Узбекистана одобрили документ, согласно которому власти двух стран завершили описание 85% общей границы.

«После этого правительства уточнили еще около 10% спорных территорий киргизско-узбекской границы. Работа по уточнению линии границы продолжается», — резюмировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что протяженность границы Киргизии с Узбекистаном составляет более 1 378 км, с Таджикистаном — около 971 км, с Казахстаном — свыше 1 241 км и с Китаем — более 1 084 км.