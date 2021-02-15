Москва, , 20:42 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за неуплату специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

В ЕАЭС действует 20 защитных мер, из них в 2019 — 2020 годах введено или пролонгировано десять защитных мер. В денежном выражении объем импорта в союз из всех стран, в отношении которых действуют защитные меры, в 2019 году составил сумму, эквивалентную 3 млрд долларов.

В правительстве РФ отмечают, что по ряду товарных групп, производимых отраслями экономики, имеющими стратегическое значение для Российской Федерации, уклонение от уплаты пошлин влечет причинение ущерба ее безопасности в целом.

В настоящее время против экспорта товаров государств — членов ЕАЭС в третьи страны со стороны последних действует более 100 мер защиты внутреннего рынка. При этом объем экспорта стран ЕАЭС, в отношении которого третьими странами применялись такие меры в 2019 году составил 12,4 млрд долларов.