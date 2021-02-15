Нижний Новгород, , 20:41 — REGNUM Федеральная служба безопасности проводит обыски в принадлежащей правительству Нижегородской области компании «Дирекция по строительству», передают местные СМИ.

ФСБ Securitylab.ru

Отметим, что эта фирма была создана нижегородскими властями для завершения строительства проблемных строительных объектов и ликвидации аварийного жилья в нижегородском регионе.

Поводом для обысков могло стать то, что руководство «Дирекции по строительству» заподозрили в мошенничестве и получении взяток.

По неподтвержденной информации, региональное управление ФСБ подозревает директора этой стройкомпании Андрея Нечаева в получении взятки в виде строительных материалов стоимостью в 2,1 млн рублей за приемку работ по строительству многоквартирного дома.