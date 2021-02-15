Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400 Турции не следует использовать, нужно отказаться от них, сказано в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена от 15 февраля.

Отмечается, что с таким призывом глава Госдепа обратился к министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в сегодняшней телефонной беседе.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400», — говорится в заявлении. Блинкен также поддержал попытки Турции и Греции договориться по территориальному вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара не откажется от С-400, что бы ни заявляли в Вашингтоне.

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