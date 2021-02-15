Якутск, , 19:59 — REGNUM В рамках Ежегодного отчета правительства Республики Саха (Якутия) перед населением подведены итоги по подключению жителей региона к сети «Интернет». Об этом 15 февраля сообщил пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

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Согласно данным Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, нагрузка на сеть интернет увеличилась в 2020 году в 1,7 раза. Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов отметил, что в регионе за 2020 год было построено около 2000 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которые были протянуты в более чем 50 населенных пунктов.

В 2020 году интернет-провайдеры активно поддерживали развитие связи в регионе. Например, в поселках Тикси, Батагай и в городе Среднеколымске появились три безлимитных тарифа, скорость интернет-соединения составляла 512 кбит/сек.

«Операторы связи провели большую работу по расширению каналов. Во время пандемии ПАО «Ростелеком» на безвозмездной основе увеличила скорость до 100 Мбит/с для школ. До максимально возможной скорости увеличен домашний интернет для абонентов. При этом стоимость услуг не изменилась», — отметил Анатолий Семенов. По словам министра, в 2021 году планируется увеличение скорости до 1 мбит/сек на одно домохозяйство.

В Якутии в период пандемии велась активная работа по подключению региона к ВОЛС. Одним из главных событий в данной сфере стало строительство волоконно-оптических линий связи в районе, расположенном в Арктической зоне Якутии — Оленекском. Он стал первым из арктических районов Якутии, который перешел со спутникового канала на оптические линии связи, а село Оленек — первым населенным пунктом в якутской Арктике, где появился мобильный 4G-интернет.

« Работа в этом направлении продолжится. В декабре 2020 года подписано соглашение о реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству ВОЛС в Арктической зоне по маршруту «село Оленек — село Жилинда — село Саскылах — село Юрюнг-Хая». В 2021 году начнем строить ВОЛС до Момского и Верхнеколымского районов с дальнейшим подключением Среднеколымского и Нижнеколымского районов », — поделился министр инноваций Якутии.

Сегодня в 480 населенных пунктах Якутии доступна сотовая связь, в 28 населенных пунктах появилась связь 4G связь. Вилюйская группа районов полностью перешла на 4G. ВОЛС проведены в Нюрбинском, Мирнинском и Чурапчинском районах республики.

Цифровизация является одним из приоритетных направлений развития экономики региона и осуществляется в рамках государственной программы «Инновационное и цифровое развитие в Республике Саха (Якутия) на 2020−2024 годы».

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