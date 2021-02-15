Москва, , 18:45 — REGNUM Ситуацию вокруг иранской «ядерной сделки» обсудили российские и иранские парламентарии в режиме видео-конференц-связи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Отдельно остановились на ситуации вокруг СВПД — иранской «ядерной сделки», особо отметив приверженность России ее выполнению. В этом контексте поднимался вопрос о поступающих сигналах от администрации Джо Байдена относительно возможного возвращения США в СВПД. Держим руку на пульсе», — сказал Слуцкий.

Он ожидает, что в ближайшее время будут обозначены новые контуры американских подходов по этому вопросу.

«Однако, и это было подчеркнуто отдельно на заседании, никакие дополнительные условия и требования к Тегерану не должны здесь иметь места», — добавил парламентарий.

Если говорить о возврате к СВПД всех его участников, то только в формате соглашения 2015 года, которое было одобрено отдельной резолюцией Совбеза ООН, тем более, что Иран неоднократно заявлял об обратимом характере всех своих шагов, предпринятых после выхода администрации Трампа из «ядерной сделки» 8 мая 2018 года, добавил глава комитета.

В целом заседание прошло в конструктивном ключе, подытожил депутат.

Комитет Госдумы по международным делам провел совместное заседание с комиссией Меджлиса Ирана по национальной безопасности и внешней политике в закрытом режиме по системе видео-конференц-связи. В рамках повестки обсудили влияние фактора смены администрации в США на региональную составляющую, проблемы безопасности в Персидском заливе, а также роль парламентов в развитии экономического сотрудничества России и Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские и иранские парламентарии обсудят фактор Байдена

Читайте развитие сюжета: Военно-морские учения России и Ирана начались в Оманском заливе