Брюссель, , 18:21 — REGNUM Страны НАТО обещали нарастить к 2024 году свои расходы на оборону таким образом, чтобы они достигли двух процентов ВВП. Руководство альянса ожидает, что это обещание будет выполнено.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщил 15 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя открывающуюся через два дня встречу министров обороны страны НАТО.

Столтенберг «Ожидаю, что все страны НАТО выполнят то, о чём мы договорились в 2014 году, — увеличить уровень оборонных расходов и достичь уровня военных бюджетов в 2% ВВП».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг намерен добиваться от стран НАТО большего финансирования, чтобы усилить активность «на восточном фланге», то есть у российских границ.

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