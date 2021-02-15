Брюссель, 15 февраля 2021, 18:21 — REGNUM Страны НАТО обещали нарастить к 2024 году свои расходы на оборону таким образом, чтобы они достигли двух процентов ВВП. Руководство альянса ожидает, что это обещание будет выполнено.
Об этом сообщил 15 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя открывающуюся через два дня встречу министров обороны страны НАТО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг намерен добиваться от стран НАТО большего финансирования, чтобы усилить активность «на восточном фланге», то есть у российских границ.
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