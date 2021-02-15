Москва, , 18:19 — REGNUM Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на либерализацию уголовного законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс (УК) и отнести ряд преступлений небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков.

Всего предлагается распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений, за которые в 2019 году были осуждены 68,1 тыс. человек.

Например, уголовным проступком предлагается считать в том числе семь составов преступлений небольшой тяжести, посягающих на собственность, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков, предусмотренные соответственно частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время в Уголовном кодексе насчитывается более 70 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, отнесенных законопроектом к категории уголовного проступка, при этом число осужденных за эти преступления в 2019 году составило 22 643 человека. Свыше 18% из них (4256 лиц) осуждены за преступления в сфере экономики.

Одновременно предусмотрены основания освобождения лиц, совершивших такие деяния, от ответственности с применением к ним иных мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, общественных и ограниченно оплачиваемых работ.

Законопроект предполагает обязательное освобождение несовершеннолетних, совершивших уголовный проступок, от уголовной ответственности.

Правительство в целом поддерживает законопроект. При этом указывается, что отнесение к уголовным проступкам таких преступлений, как незаконный экспорт из Российской Федерации контролируемых товаров и технологий (часть первая статьи 189 УК), контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 2001 УК), создаст предпосылки к возникновению угроз безопасности Российской Федерации в экономической сфере.

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