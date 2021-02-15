Москва, , 18:05 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который признает цифровую валюту имуществом и вводит ее обязательное декларирование, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Документом предлагается признать цифровую валюту имуществом.

Вводится обязанность имеющих право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству обратил внимание на то, что установление налогового режима цифровых валют невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории «цифровая валюта», определения их соотношения, в частности, с категориями «цифровых прав», «денег», закрепленных в Гражданском кодексе РФ (ГК), а также для установления четкого режима их использования. Для этого необходимо предварительное включение в ГК РФ понятия цифровой валюты.

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