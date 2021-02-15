Анкара, , 17:33 — REGNUM В ходе операции силовых ведомств Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК) задержаны более 700 человек, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на МВД страны.

Операция проводится на территории 40 турецких провинций. задержаны 718 человек, в том числе несколько членов Демократической партии народов, отстаивающей права различных этнических меньшинств.

О погибших и раненных не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана (РПК) запрещена в Турции и объявлена террористической. РПК борется за создание курдской автономии, выход из состава Турции и создание национального государства.

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