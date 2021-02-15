Москва, , 17:10 — REGNUM В минувшее воскресенье, 14 февраля в ряде регионов России состоялись муниципальные выборы. Независимые общественные наблюдатели, присутствовавшие на участках, отметили значительный интерес граждан к голосованию на муниципальном уровне, а также — высокий уровень организации голосования и соблюдения санитарных требований.

Так, в Приморском крае, где проходили досрочные выборы глав Барабашского сельского поселения и Хасанского района, явка составила порядка 47%.

Председатель краевой Общественной палаты Борис Ступницкий сообщил, что наблюдатели не выявили нарушений в ходе голосования. Он также отметил «высокий уровень осознанности голосования» и рассказал о конкуренции, развернувшейся между кандидатами от «Единой России» и ЛДПР и выразил уверенность в том, что избиратели отдали предпочтение кандидатам от «Единой России», т.к. они проявили себя активнее и их деятельность была более заметна.

В Алтайском крае на выборах главы Сычевского сельского совета Смоленского района кандидат от «Единой России» Ольга Богданова также конкурировала с кандидатом от ЛПДР и одержала убедительную победу: за нее проголосовали 95,7% при явке 34,5%.

Как отметила член Общественной Палаты Алтайского края, председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяна Величко, общественные наблюдатели присутствовали на участках и не зафиксировали жалоб ни от избирателей, ни от наблюдателей, ни от кандидатов. Санитарные требования, по ее словам, были соблюдены в полном объеме — пришедшим проголосовать измеряли температуру, контролировалось наличие масок и перчаток.

В Улаганском районе Республики Алтай прошли выборы главы Чибитского сельского поселения, победу на которых одержал единорос Александр Хряков, набравший 54,47% голосов.

Исполнительный директор ассоциация «Совет муниципальных образований» Республики Алтай, председатель ОП Республики Алтай Денис Власенко сообщил, что нарушений в ходе голосования зафиксировано не было, санитарные нормы были соблюдены. Он также отметил, что в голосовании приняли участие более 75% зарегистрированных избирателей поселения, назвав такой уровень явки «более, чем высоким».