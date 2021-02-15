Варшава, , 17:08 — REGNUM Протестующим против ужесточения запрета на проведение абортов в Польше следует «прекратить активность», потому что «это решение не пересмотрят, и они зря тратят время». Об этом сообщил депутат польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Роберт Гонтаж в эфире Polskie Radio 24.

«Ни один государственный орган или учреждение в Польше не имеет права пересматривать или обсуждать решения Конституционного суда. Это высший орган, решения которого являются обязательными и окончательными. Никто не имеет права судить, было ли это решение принято в соответствии с законом, был ли состав суда правильным», — заявил депутат.

Гонтаж напомнил, что статья 36 конституции Польши гласит, что «Республика Польша обеспечивает каждому человеку правовую защиту жизни». «Кто-то может спросить, является ли недавно зачатый ребенок человеком. Так вот, я хотел бы обратить внимание на закон от 6 января 2000 года «Об Уполномоченном по правам ребенка». Там есть норма, что ребенок является человеком от зачатия до совершеннолетия», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.