Киев, , 16:51 — REGNUM Нынешняя власть Украины во главе с президентом Зеленским последними действиями сама показывает, что единственной оппозицией считает Виктора Медведчука и «Оппозиционную платформу — За жизнь», причем сегодня более двух третей украинцев выступают союзниками Медведчука, потому что они против политики Зеленского.

Об этом в своем комментарии 15 февраля заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

По словам Чаплыги, Зеленский и Порошенко — это «близнецы-братья», потому что проводят одинаковую политику.

«И что имеем? Наши «записные патриоты» Зеленского-Порошенко собственноручно поселили Путина в каждом подъезде, поставили его подпись под каждой платежкой, авторизовали разрушение медицины и образования… Превратили две трети страны в «агентов кремля»… совокупно всех, кто критиковал власть и эту, и предыдущую… они и так близнецы-братья», — отмечает активист.

Чаплыга поясняет, что власть во главе с Зеленский воспринимает в качестве единственного реального оппозиционера только Медведчука, в то время, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко буквально наперегонки предлагают создать коалицию с фракцией «Слуга народа» в Верховной раде.

«Это вы, декларируя борьбу со своим оппонентом, сделали Медведчука единственным реальным оппозиционером! Вы! Все так громко называли себя «оппозицией» и критиковали Зеленеского, а как дошло до дележа страны — наперегонки помчались в коалиции… Кроме Медведчука и ОПЗЖ. Ну… так кто теперь единственная (по всем формальным признакам) оппозиция? Медведчук и ОПЗЖ. А после закрытия каналов еще и репрессируемая за политические взгляды оппозиция. Не так?», — задается вопросом политолог.

Чаплыга подчеркивает, что такая «продажа Родины» в исполнении Зеленского превратила большинство украинцев в союзников Медведчука.

«Это вы, славя продажу Родины англосаксам, сделали всех, кто против — агентами Кремля и вольными или невольными союзниками Медведчука и ОПЗЖ. Что, люди слепые? Не видят, что компрадоры местные и англосаксы разрушают страну и грабят как в последний день? Молчать? Нет! А если не молчишь — автоматом становишься сторонником Медведчука и ОПЗЖ. Остальные же слились в едином экстазе торговли Родиной», — возмущается активист.

Чаплыга приходит к выводу, что на сегодняшний день есть только одна оппозиционная партия.

«По факту на сегодня… уж найдите в себе силы это признать, по всем формальным признакам есть только одна репрессируемая оппозиция — ОПЗЖ с Медведчуком. И это вы, «записные патриоты» и Зеленский сделали это», — отмечает эксперт.

«По факту, теперь Путин живет в каждом подъезде, в каждой платежке и минимум 70% украинцев вашими руками стали его «адептами»… Выходит, что теперь «агент кремля» или «русского мира» — это здравомыслящий и критично настроенный гражданин, противостоящий диктатуре и правлению идиотов. Живите теперь с этим», — резюмировал политический активист Михаил Чаплыга.

ИА REGNUM напоминает, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телеинтервью 13 февраля заявил, что главными причинами падения доверия и рейтинга президента является антипропаганда в отношении украинской власти и недостаточный уровень развития информационной политики.

В свою очередь, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук утверждает, что рейтинг Зеленского стремительно падает не из-за телеканалов, а потому, что президент отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.