Минск, , 16:50 — REGNUM Соглашение о транзите белорусских грузов через российские порты официальный Минск готов подписать, но позже. Поэтому ранее заявленная российским Минтрансом дата не будет выдержана.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в новостях: Минтранс РФ готов подписать договор с Минском о перевалке нефтепродуктов

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии 15 февраля подтвердило срыв даты подписания соглашения, сославшись на «внутригосударственные процедуры». При этом в белорусском министерстве сослались также на отсутствие контрактов с РЖД и операторами российских портовых терминалов в Усть-Луге и Санкт-Петербурге — эти документы должны подписываться вместе с соглашением, которое скрепят своими подписями министры.

Ранее глава российского министерства Виталий Савельев заверил в готовности подписать 15 февраля с белорусским коллегой Алексеем Авраменко соглашение о перевалке в 2021—2023 годах в российских портах на Балтийском море 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов (бензин, мазут и масла). Российские портовые операторы заявили о готовности предоставить белорусским партнёрам скидки.

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В 2020 году Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности перенаправить экспорт белорусских нефтепродуктов через российские порты, чтобы показать прибалтийским правительствам «настоящие санкции» в ответ на применение ими санкций к официальному Минску. До этого правительство Белоруссии отказывалось осуществлять перевалку через российские порты нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, ссылаясь на меньшую экономическую выгоду, чем при перевалке в портах прибалтийских республик ЕС.

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