Калуга, , 16:48 — REGNUM 15 февраля в Калуге прошёл митинг, посвящённый 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У памятника воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны и других вооружённых конфликтов, родственники погибших воинов, представители ветеранских и молодёжных организаций, учащиеся школ города. В митинге приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы, военный комиссар города Калуги Андрей Иванов, депутат Городской думы, участник боевых действий, подполковник запаса Андрей Голубев.

В Калуге отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана Пресс-служба Городской думы Калуги

«От имени депутатов Городской думы поздравляю вас с 32-й годовщиной вывода войск из Афганистана! Это праздник со слезами на глазах, все мы знаем, каких потерь стоила эта война, сколько молодых ребят отдали свои жизни, — обратился к участникам митинга Юрий Моисеев. — Советские воины в Афганистане стали первым заслоном на пути международного терроризма. Для молодого поколения очень важно больше общаться с воинами-афганцами, ведь они — настоящие герои, знающие, что такое отвага и самопожертвование. Желаю всем ветеранам афганской войны и других вооружённых конфликтов, их родным и близким крепкого здоровья, успехов, благополучия, мирного неба над головой. Вечная память и вечная слава павшим героям!».

Афганская война длилась девять лет, один месяц и восемнадцать дней, в ней приняло участие около миллиона советских солдат.

«Более девяти лет ограниченный контингент советских войск, а также военные и гражданские советники, дипломаты, сотрудники других служб честно и мужественно исполняли свой долг в Афганистане. Десятки тысяч из них удостоены высоких государственных наград, — отметил в своём выступлении Андрей Иванов. — При выполнении интернационального долга погибли почти 15 тысяч наших соотечественников. Сегодня мы отдаём дань памяти им, а также всем нашим солдатам, павшим в других вооружённых конфликтах. Память о них всегда будет жить в наших сердцах».

Порядка трёх тысяч уроженцев Калужской области проходили службу в Афганистане, за период боевых действий погибло 46 молодых калужан, двое — пропали без вести.

«Страница афганской войны закрыта, открываются новые. К сожалению, новые солдаты пополняют список павших. Мы про них не забыли, их подвиг, их служба были не напрасными. Солдат погибает дважды: первый раз на поле боя, второй — когда его забывают. Мы будем свято хранить память о наших павших товарищах», — подчеркнул Андрей Голубев.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участники митинга минутой молчания почтили память павших и возложили цветы и венки к монументу.