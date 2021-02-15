Москва, , 16:35 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 17 февраля обсудит назначение членов Центральной избирательной комиссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

«В среду в 15:00 мск мы будем рассматривать вопрос о назначении членов ЦИК», — сказал Жуков.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом РФ.

В марте 2021 года истекает пятилетний срок полномочий нынешнего состава ЦИК.

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