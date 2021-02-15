Москва, , 16:31 — REGNUM Встреча в Москве российского и армянского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Ары Айвазяна состоится 17 февраля, сообщили 15 февраля в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что планируется «краткий рабочий визит» Айвазяна в Москву. Будут обсуждаться как двусторонние, так и геополитические вопросы.

«Особое внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе», — говорится в сообщении.

Также Лавров и Айвазян сверят планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2020 г. состоялось подписание лидерами трёх стран — России, Армении и Азербайджана — заявления о прекращения огня в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 г. ими же было подписано заявление о разблокировке границ в нагорно-карабахском регионе.

Непосредственно реализацию договорённостей по разблокировке обсуждают на трёхсторонних переговорах вице-премьеры России, Армении и Азербайджана, последняя видеоконференция состоялась 12 февраля.

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