Москва, , 16:23 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях сотрудников Росгвардии внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Если закон будет принят, росгвардейцы смогут оцеплять объекты при попытке незаконного проникновения на них.

Авторы обратили внимание на то, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов, такие как стоянки судов с ядерными энергетическими установками, а также перевозимые специальные грузы (ядерное топливо, расщепляющиеся материалы, взрывчатые вещества и так далее). Кроме того, Росгвардией обеспечивается безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста Российская Федерация — Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

Сейчас росгвардейцы вправе выставлять оцепление при ликвидации катастроф или карантине, при пресечении массовых беспорядков, при розыске беглых преступников или подозреваемых и при сообщении о минировании.