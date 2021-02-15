Москва, , 16:17 — REGNUM Законопроект об отмене административного наказания за организацию «прогулок граждан» внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Он обратил внимание на то, что любое скопление граждан, не попадающее под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности.

«Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека», — указал Барышев.

Сейчас закон определяет следующие виды публичных мероприятий: собрание; митинг; демонстрация; шествие; пикетирование. При этом понятия «массовое присутствие граждан», «группа граждан», используемые при определении указанных выше мероприятий, не раскрыты в количественном выражении, указал парламентарий.