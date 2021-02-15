Нейпьидо, , 16:15 — REGNUM Резиновые пули были применены полицией города Мандалай (Мьянма) для разгона протестующих, сообщает 15 февраля The Irrawaddy.

Несколько человек пострадали, ещё несколько были задержаны, включая представителей прессы. Люди продолжают протестовать против захвата власти военными и установления режима ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный переворот в Мьянме произошёл 1 февраля 2021 г. Протесты против хунты продолжаются вторую неделю.

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