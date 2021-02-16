Москва, , 01:00 — REGNUM Министерство финансов согласно на признание долгов государства перед своими гражданами, бывшими ранее гражданами СССР. Но это на словах. А на деле — платить по этим долгам государство не планирует. Чего в Минфине не скрывают. В чем парадоксальность ситуации, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Компенсация по гарантированным сбережениям граждан в Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года в 2021—2023 годах составит 5,5 млрд рублей ежегодно. Это 0,00114% от расчетной суммы долга. Для сравнения: госдолг в тех же 2021—2023 годах будет погашен в объеме 494,9 млрд рублей, кредитов иностранным государствам в 2021 году запланировано выдать в объеме 1 триллиона 68 млрд рублей.

Правительство Российской Федерации рассчитало примерный объем средств, необходимый для возвращения гражданам их денег, во имя их лучшего будущего отнятых у них от имени государства. На 2019 год этот объем оценивался в сумме 43,82 трлн рублей, на 2020 год — 45,4 трлн рублей. Пересчет на 2021 год дал 48,14 трлн рублей, на 2022 год — 50,10 трлн рублей, на 2023 году — 52,10 трлн рублей. Долг растет на два триллиона рублей в год, так не проще ли вернуть? Нет: Минфин объясняет, что денег на это нет и он не знает, откуда их взять, а Госдума поясняет, что выплаты не согласованы с бюджетной системой России.

Как тут не вспомнить, что именно в этом году в Конституцию была добавлена ст. 67.1, в которой говорится о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР, и что всё конституционное обновление мотивировались необходимостью усиления социальной защищенности граждан.

Читайте статью Андрея Маленького «Почему Россия — правопреемник СССР — не отдает долги гражданам?».