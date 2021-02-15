Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Дипломаты стран-участниц Европейского союза, которые принимали участие в незаконных протестных акциях в России знали, что это является противоречащим Венским конвенциям. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

Как отметил глава МИД РФ, российская сторона уже неоднократно объяснила Евросоюзу ситуацию с дипломатами из европейских стран, принимавших участие в незаконных акциях в Москве, Петербурге и других городах России.

«Венские конвенции о дипломатических сношениях, наши двусторонние консульские конвенции со странами Европейского союза предполагают, что дипломаты имеют привилегии, иммунитет. За исключением тех случаев, когда они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания, а комиссия ООН по международному праву в своих комментариях разъяснила, что самым ярким примером вмешательства во внутренние дела, способом, несовместимым с дипломатическим иммунитетом, является участие в публичных мероприятиях в стране пребывания», — добавил Лавров.

При этом он указал, что организаторы данных акций сами подчеркивали нелегитимность действий, которые были связаны с несогласованными митингами, сознательно не запрашивая разрешений на их проведение.

«Поэтому дипломаты, когда они выходят на улицу в этой ситуации, да еще и в условиях действующего указа мэрии Москвы, связанного с запретом на подобного рода публичные мероприятия, в условиях пандемии коронавируса. Я думаю, что они прекрасно знали, что они не выполняют свои функции по Венским конвенциям, а вмешиваются во внутренние дела РФ», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что каркас отношений России и Евросоюза был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя.